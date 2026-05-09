人気漫画『To LOVEる -とらぶる-』『BLACK CAT』などで知られる漫画家・矢吹健太朗氏が、自身のXを更新。ジャンプの人気漫画『HUNTER×HUNTER』（ハンター×ハンター）のクラピカのイラストを投稿すると、ネット上で話題になっている。【画像】女の子顔のクラピカ！『To LOVEる』作者が描いた『H×H』イラスト定期的にイラストを投稿している矢吹氏は今回、「ふと描きたくなって初めてクラピカに挑戦したものの、マジメに描き