◆「憲法9条」朗読音源に波紋小泉今日子のコンサートで、俳優の佐藤慶が憲法9条を朗読した音源が流れたことが波紋を広げています。しかし、世界各地で戦闘状態にあるいま、特に違和感を覚えるものではありません。アーティストも人間であり、ひとりの市民です。平和をうったえ何らかの意見表明をすることに不自然な点は見当たりません。ところが、「小泉今日子ではなくキョンキョンが観たかった」と言う批判の声があるのだそう