〈「今度持ってきてやろうか？」高校を中退して歌舞伎町でホストになった男性（27）が、ずっと断っていた大麻の誘いに「やる」と答えた“あっけない理由”〉から続く「薬物をはじめて使った感想は、“よくわからない”だった」【写真】1年後に逮捕される19歳の頃、イケメンすぎるキマノーさん。小学生の時のかわいい姿や裁判に出廷した坊主頭、薬物使用中に書いた判読が難しいノートも…そう語るのは、Xで7万人のフォロワーを抱