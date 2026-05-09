◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（９日・バンテリンドーム）中日・田中幹也内野手と巨人・田中将大投手が衝突するアクシデントも、守備妨害の間に、中日が追加点を挙げた。５回１死三塁。カリステの打球を、三塁のダルベックがバックホーム。三本間で三塁走者の田中が挟まれると、三塁に送球した田中将と衝突。球場は一時、騒然となったが、両者ともけがはなかった。すぐに審判団が話し合い、守備妨害の判定で、田中が、ホー