◆パ・リーグオリックス―日本ハム（９日・京セラドーム大阪）日本ハムの先発・加藤貴之投手が自身２度目のマダックス（１００球未満での９回完封）ペースの快投を見せている。５回終了時点で５１球無失点。２回に来田に左前打を浴びた以外は完璧にオリックス打線を封じている。３３歳の技巧派左腕は２２年４月１９日の楽天戦（楽天生命パーク宮城）で９回９０球３安打完封勝利を挙げており、達成すれば自身２度目。当時は新