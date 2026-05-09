◆パ・リーグソフトバンク―ロッテ（９日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・山川穂高内野手が４回に２打席連発となる勝ち越し３ランを放った。１―１の４回無死一、二塁で打席に入ると、３ボール１ストライクから直球を強振した。振り抜いてからゆっくり歩き出すと、そのまま左翼スタンドへの打球を見送った。今季８号となる３ランに「カウント有利で完璧に振り抜くことができました。自分のバッティングで勝ち越しとな