８日放送のフジテレビ系「全力！脱力タイムズ」（金曜・午後１１時）で見せた異色のコンビが、話題を呼んでいる。この日放送された番組では、お笑いコンビ「ガクテンソク」奥田修二をゲストに、２度目の「ピン芸人に勝手にツッコむアワード」を開催。ランダムで選ばれたピン芸人にアドリブでツッコミを入れ、さらにおもしろくできるかを競うというもので、初代チャンピオンには奥田が選ばれていた。スタジオには出場者として