ＦＣ東京が９日、百年構想リーグ第１６節の東京Ｖ戦（１０日・味スタ）に向けて小平グラウンドで前日練習を行った。残り３試合で首位・鹿島との勝ち点差は「５」。鹿島が勝利し、２位ＦＣ東京がＰＫ負け以下に終わった場合は優勝の可能性がなくなるだけに、優勝戦線生き残りへ是が非でも勝利が必要な東京ダービー。重要な一戦に向けて、松橋力蔵監督は「まだまだ（優勝の）可能性が必ずあるので、そこは捕まえたら絶対離すなと