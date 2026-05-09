◆第７４回京都新聞杯・Ｇ２（５月９日、京都競馬場・芝２２００メートル、良）３歳牡馬１６頭立てで争われ、２番人気で川田将雅騎手が手綱を執るエムズビギン（栗東・友道康夫厩舎、父キタサンブラック）は７着に敗れた。川田騎手と友道調教師は昨年のショウヘイに続く連覇はならなかった。２０２４年のセレクトセール１歳セッションで５億９０００万円の高値がついたエムズビギンは、前走のきさらぎ賞で２着に入ったが、日本