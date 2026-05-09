俳優の原田琥之佑（16）が9日、都内で主演映画「POCAPONポカポン」（監督大塚信一）の初日舞台あいさつに出席した。連続猟奇殺人事件のうわさが流れる都市の団地に暮らす家族の日常を描いていく。原田は弟役の大角英夫（13）と撮影初日に四つ葉のクローバーを一緒に探したエピソードを披露。「そこで仲が深まり、本当の兄弟のようになれたことを鮮明覚えている」と振り返った。主人公の家族を気にかける、団地の管理人役の