◆東京六大学野球春季リーグ戦第５週第１日▽立大１―０早大（９日・神宮）立大が早大を零封して初戦に勝利し、今春初の勝ち点奪取に前進した。０―０の３回２死二塁から、２番・長島颯（２年＝東農大三）が左前適時打を放ち先制。これが決勝点となった。投げては先発の道本想（１年＝星陵）が６回５安打無失点、６奪三振の好投でリーグ戦初勝利。継投策もはまり、１点差で逃げ切った。この日、立大は約６０年ぶりとなる新応援