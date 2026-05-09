お笑いコンビ「博多華丸・大吉」が8日、NHKAM「ラジオであさイチ」（後8・05）に生出演。テレビに出るようになって「最初に教わった」ことを明かす場面があった。「あさイチ」でキャスターを務める「華丸・大吉」と同局・鈴木奈穂子アナウンサーの3人が集まり、3回目の放送となる生ラジオ。口癖の話題となると、鈴木アナは直したい口癖として「放送でしゃべったりするときに、“あの〜”って言っちゃうんですよ」と打ち明け