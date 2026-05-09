台湾の頼清徳総統＝4月、台北市（中央通信社＝共同）【台北共同】台湾の頼清徳総統は8日、政府が立法院（国会）に提案した計1兆2500億台湾元（約6兆2千億円）の防衛特別予算案を野党が大幅に減額して可決したことを「不完全な答え」だと批判した。約6割の7800億台湾元となっており、中国に対抗するための無人機生産などが強化できないと指摘した。台湾メディアによると、8日に可決された野党案には高機動ロケット砲システム「