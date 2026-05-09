◆第７４回京都新聞杯・Ｇ２（５月９日、京都競馬場・芝２２００メートル、良）３歳牡馬１６頭立てで争われ、１番人気で北村友一騎手が手綱を執るベレシート（栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）は、共同通信杯２着に続く重賞２戦目で初タイトルを狙ったが、２着に敗れた。これまでと違って先団につける競馬。直線では早く抜け出したが、最後の最後にコンジェスタスに差されてしまった。斉藤崇調教師が手がけ、北村友騎手