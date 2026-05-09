全国各地のジャズストリートの先駆けで、４０年以上続いてきた「神戸ジャズストリート」が苦境に陥っている。ファンの高齢化などでチケット収入が伸び悩み、資金は底をつきかけた。対策のため実行委員会はトップに３０歳代の女性を迎え、若者にも親しまれるイベントづくりを進める。（神戸総局浜端成貴）発祥の地神戸は１９２３年に日本で初めてプロのジャズバンドが演奏し、日本のジャズ発祥の地とされる。神戸ジャズストリ