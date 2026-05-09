◇ア・リーグブルージェイズ2―0エンゼルス（2026年5月8日トロント）ブルージェイズは8日（日本時間9日）、本拠でエンゼルスと戦い、接戦を勝ち切って連敗を4でストップした。「4番・三塁」で出場した岡本和真内野手（29）は先制打を含む3打数1安打1打点の活躍で勝利に貢献。華麗な守備でも大観衆を沸かせた。13連戦を終えて本拠に戻ってきたこの日から岡本の“パワーの源”が商品化され、球場グルメとして登場。球団のユ