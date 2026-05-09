◇プロ野球セ・リーグ中日 - 巨人(9日、バンテリンドーム)巨人先発の田中将大投手が、5回4失点でマウンドを降りました。田中将投手は2回、3つの四球を与え1アウト満塁のピンチを招くと、田中幹也選手にライトへのタイムリーヒットを浴び、1点を先制されます。3回と4回は三者凡退に抑えるピッチングを見せますが5回、田中選手に内野安打で出塁を許すと盗塁を決められ、さらに送りバントで1アウト3塁となります。このピンチでカリ