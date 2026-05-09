◆パ・リーグ西武―楽天（９日・ベルーナドーム）楽天の佐藤直樹外野手が今季２号となる左越えソロを放った。「１番・左翼」でスタメン出場。１―０と１点をリードした６回先頭。西武・佐藤爽の２球目。１３８キロの直球を左翼ポール際にたたき込んだ。ダイヤモンドを一周し生還すると、ベンチでナインと笑顔でタッチを交わしていた。佐藤は今季、この試合前までで９試合に出場し、打率３割７分５厘を記録している。