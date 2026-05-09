5月9日、京都競馬場で行われた11R・京都新聞杯（G2・3歳オープン・芝2200m）は、西村淳也騎乗の6番人気、コンジェスタス（牡3・栗東・高野友和）が勝利した。クビ差の2着に1番人気のベレシート（牡3・栗東・斉藤崇史）、3着に9番人気のラディアントスター（牡3・美浦・林徹）が入った。勝ちタイムは2:09.9（良）。2番人気で川田将雅騎乗、エムズビギン（牡3・栗東・友道康夫）は、7着敗退。【阪神6R】コントレイル産駒 コンジ