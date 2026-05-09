【モデルプレス＝2026/05/09】タレントの山之内すずが5月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開した。【写真】24歳美人タレント「具だくさんで美味しそう」大量のサバ缶キーマカレー公開◆山之内すず、大量のキーマカレー披露山之内は「これから12食程サバ缶キーマが続きます。本当に学ばない。大量生産しすぎる」と記し、手作りしたキーマカレーの写真を投稿。缶詰のサバの他、小さく刻んだにんじんや玉ねぎ、え