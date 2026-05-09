【モデルプレス＝2026/05/09】お笑いタレントのイモトアヤコが5月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開した。【写真】「イッテQ」40歳タレント「健康的」ハマグリの汁物に胡麻和え…和食手料理公開◆イモトアヤコ、和食披露イモトは「晩ごはん」とつづり、和食中心の夕食を公開。食卓には、いんげんとにんじんに胡麻和え、ハマグリの汁物、刻みネギを添えた納豆、炊き込みご飯が並び、シンプルながらも栄養バラン