◇セ・リーグ阪神―DeNA（2026年5月9日甲子園）今季初めて一塁で先発出場した阪神・木浪聖也内野手（31）が先制の犠飛を放った。スコアレスで迎えた6回、1死から佐藤輝が四球で出塁すると前川が中前打で一、三塁。6番に入った木浪が攻略に苦しんでいた篠木から中犠飛を放った。木浪は今季初めてベンチスタートとなった大山に代わって「6番・一塁」でスタメン。19年4月18日のヤクルト戦以来の一塁での先発出場だった。