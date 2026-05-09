◇MLB ブルージェイズ 2-0 エンゼルス(日本時間9日、ロジャース・センター)決勝打を放ったブルージェイズの岡本和真選手が試合後、恒例のウオーターシャワーを浴びて驚きの表情を見せました。「4番・サード」で先発出場した岡本選手は両チーム無得点の3回1アウト1、2塁の第2打席、相手先発のチェンジアップをはじき返し、二遊間を破る先制タイムリーを放ちました。チームはこの後1点を追加すると、このリードを最後まで守り抜いて