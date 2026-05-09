◇ファーム公式戦西武−中日（2026年5月9日カーミニーク）西武の中村剛也内野手（42）が9日、カーミニークフィールドで行われたファーム公式戦中日戦で満塁弾を放った。中村は「4番・DH」でスタメン出場。1−1の5回2死満塁、1ストライクからの2球目を強振。左翼席に突き刺す満塁弾で勝ち越しに成功した。中日の先発投手はかつて西武に所属した涌井秀章だった。初回第1打席での対戦は空振り三振、4回の第2打席では見逃