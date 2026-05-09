良品計画が運営する「無印良品」が9日、公式インスタグラムを更新。「夏におすすめの商品」を公開した。【写真】“暑さ対策”にばっちり！無印良品の「夏のおすすめアイテム」投稿では、「夏本番に向けて揃えておきたい、おすすめのアイテムを紹介します」と、商品写真付きの画像で詳細をアップし、各商品のおすすめポイントを丁寧に説明。ひんやり感じる素材に汗が染みにくい加工を施したTシャツ、UVカット率90％以上の素材