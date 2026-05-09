パレードの途中で記念撮影に応じるスピードスケート女子の高木美帆さん（中央手前）＝9日午前、北海道幕別町スピードスケート女子で通算10個の五輪メダルを獲得して引退した高木美帆さん（31）が9日、出身地の北海道幕別町で開かれたパレードや交流会に参加した。交流会で「幕別町で生まれて育ってこられて良かった」と話し、町民らの応援に感謝を伝えた。母校・札内北小の児童に先導された高木さんは、来場者に手を振ったり、