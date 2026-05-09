「中日−巨人」（９日、バンテリンドーム）巨人がまさかの形で追加点を奪われた。０−１の五回１死三塁で、カリステの三ゴロを処理したダルベックが本塁へ送球。これで三走・田中幹也を三塁と本塁の間での挟殺プレーに持ち込んだ。巨人は捕手・岸田、三塁・ダルベックとつないだが、俊足の田中幹也をなかなか追い詰められず、田中将大が送球後に走者と接触して両者が転倒した。走塁妨害が取られて田中がホームイン、ラン