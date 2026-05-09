歌手の小柳ルミ子さんが5月8日、自身のブログを更新。19日に再び歯の手術を受けることを報告しました。 【写真を見る】【 小柳ルミ子 】5月19日に再び歯の手術へ「麻酔をして2時間程の予定です」「不良患者ですみません」歯の定期健診を受けた小柳さんは、2月に2時間に及ぶ手術を受けた右下奥の歯の状態について「右下奥のヒビが入り治した箇所は大丈夫でしたしっかり付いてるそうです」と投稿。 続けて「19日い