中国外交部の林剣報道官は5月8日の定例記者会見で、「EUが双方の経済と貿易関係を全面的・客観的・前向きに捉えるよう希望する」と述べました。ある記者から、EUが「サイバーセキュリティー法」の成立を推進し、欧州の重要インフラ建設への中国企業の参加を禁止しようとしていることについて質問がありました。林報道官はこれに対し、「先日、中国の主管部門がEU側に『サイバーセキュリティー法』改正案などに関して評価意見を提出