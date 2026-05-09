「免許なし」で公道を走れる！ 新「小さな軽トラ」実車登場！2026年5月9日、日本最大級のアウトドアとライフスタイルの祭典「フィールド・スタイル・トーキョー2026」が開催されました。広大な会場内には数多くのアウトドアギアや車両が展示されていましたが、そのなかで来場者からひときわ熱い視線を集めていた小さな乗りものがあります。【画像】これが新「ブレイズ イーカーゴ」です！（56枚）それが、モビリティメーカー