快適性と先進技術を融合ヤマハモーターインディアから、先進機能と環境性能を両立したプレミアムスクーター「Fascino 125 Fi Hybrid（ファッシーノ125 Fiハイブリッド）」の2026年モデルが発表されました。このモデルはインド市場向けのプレミアムな一台として位置づけられており、洗練されたデザインに加えて快適性と先進技術を融合させています。【画像】ファッショナブルでオシャレ！ これが約13万円のヤマハ原付二種スクー