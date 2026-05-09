５月８日、中国で開催されているU-17女子アジアカップのグループステージ最終節で、２位の韓国が首位の北朝鮮と対戦。開始13分に先制を許すと、77分と82分にも被弾し、０−３の完敗を喫した。この結果、北朝鮮に次ぐ２位通過となり、準々決勝では、B組を３連勝でトップ通過した日本と対戦することが決定した。この結果を受け、韓国メディア『OSEN』は「枠内シュート１−11は現実なのか。U-17韓国女子代表、北朝鮮に０−３で