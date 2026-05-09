国会内で開かれた、中道改革連合、立憲民主党、公明党3党の幹事長会談＝3月野党第1党の座を巡り、中道改革連合と国民民主党がさや当てを繰り広げている。中道は衆院議員48人（石井啓一衆院副議長を除く）を擁し、28人の国民を上回る一方、衆参両院の議員数では53人の国民に後れを取る。国会運営での与党との交渉機会や、メディアへの露出が増える「野党代表」のイメージづくりに向け、両党の主導権争いはしばらく続きそうだ。4