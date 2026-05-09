歌手の和田アキ子（76）が2日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。歩きスマホに苦言を呈する場面があった。偶然、街で会った女子高生が「学校出てから駅までは携帯を出してはいけない」という校則を守り、和田の写真の申し出を断わったことを明かし、「凄い素直な女子高生と思って」としみじみ。「スマホを持っている人がみんなお行儀悪いって