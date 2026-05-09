◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンクーロッテ（9日、みずほPayPayドーム）ソフトバンク・山川穂高選手が4回までに1人で4打点を稼ぐ躍動を見せています。まずは1点ビハインドで迎えた2回。先頭で打席に向かうと、対するロッテの先発・田中晴也投手に2球で追い込まれるも、7球目のフォークをとらえます。打球はレフトスタンドギリギリに飛び込む同点ソロとなりました。さらに無死1、2塁で迎えた4回の第2打席では、3ボール1ストライク