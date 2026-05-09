◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（９日・バンテリンドーム）巨人・田中将大投手（３７）が先発し５回８５球を５安打４失点（自責３）で３四球。０―４の６回に代打を送られ、開幕４連勝、日米通算２０４勝目を逃した。初回は無失点で立ち上がったが、２回に１イニングまさかの３四球。１死満塁のピンチを招き、８番・田中に先制適時打を浴びた。この回だけで３７球。主導権を渡した。打線の援護がないまま迎えた５回は、「