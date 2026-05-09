９日放送の日本テレビ系「サタデーＬＩＶＥニュースジグザグ」（土曜・午前１１時５５分）では、ホワイトソックス・村上宗隆内野手が８日（日本時間９日）の本拠地・マリナーズ戦に「２番・一塁」でフル出場。初回に先取点となる１５号を放ったことを報じた。ライバルのヤンキース・ジャッジにこの日、本塁打が出なかったため、１５本塁打は再びメジャー全体のトップタイとなったことについて、ＭＣを務める俳優・小澤征悦