◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（９日・バンテリンドーム）巨人打線は中日先発・大野雄大投手の前に５回まで２安打無得点に封じられている。０―０の２回１死から５番の増田陸が右前打でチーム初安打をマークも、２死一塁からけん制死。１点を追う４回は先頭のキャベッジが右前打で出塁したが、佐々木の強烈なピッチャー返しが投直となり、一塁走者が戻りきれず併殺と流れをつかみきれない。打線は直近５戦で６得点と得点