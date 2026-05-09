◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（９日・バンテリンドーム）巨人・田中将大投手（３７）が「走塁妨害」で２点目を献上した。０―１の５回１死三塁。１番・カリステを三ゴロに打ち取り、ダルベックが本塁へ送球。三塁走者の田中を挟む形となった。悠々タッチアウトにできるプレーだったが、その後の「三―本」間の挟殺プレーで田中将が送球直後にランナーと正面から激突。両者ともに倒れ込んだ。その後、責任審判の川口が「走