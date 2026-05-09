◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ヤクルト（９日・マツダスタジアム）広島打線が５回まで無安打に封じられた。ヤクルトの先発・松本健の前に打線が沈黙。２回は先頭から２者連続四球で無死一、二塁としたが、後続に快音が響かなかった。先発・岡本は５回までに４点を失った。ここまでの総得点９７は１２球団唯一の１００得点未満と苦しんでいる。チームは前日８日のヤクルト戦（マツダ）で敗れ、今季ワーストタイの借金７。開幕