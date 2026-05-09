【モデルプレス＝2026/05/09】フリーアナウンサーの中村仁美が5月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの春巻きを公開した。【写真】さまぁ〜ず大竹の46歳妻「綺麗な形」手作り春巻き◆中村仁美アナ、手作り春巻き公開中村アナは「今夜は春巻きだぜ！」とつづり、こんがりと揚がった春巻きを投稿。傍らには揚げたじゃがいもも並んでいる。さらに「勿論、明日のお弁当もだぜ！」と記し、弁当用にも多めに作ったことも明