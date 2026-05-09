【モデルプレス＝2026/05/09】モデルの近藤千尋が5月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。残り物を活用した手作り弁当を公開し、反響を呼んでいる。【写真】36歳3児の母モデル「子どもが喜びそう」残り物活用の弁当公開◆近藤千尋、昨日の残りのハンバーグを入れたお弁当披露近藤は「昨日の残りのハンバーグ 笑」と添え、手作りしたお弁当の写真を投稿。弁当箱にはハンバーグのほか、ハムで巻いた半熟卵、さつまいものおかず