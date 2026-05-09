所持金は数十円 運賃770円を支払わず… タクシー運賃770円を支払わなかったとして、男が詐欺の疑いで現行犯逮捕されました。当時、男の所持金は数十円でした。 詐欺の疑いで現行犯逮捕されたのは、「鹿児島市に住む44歳」と名乗る男です。 鹿児島中央警察署によりますと、男は9日午前4時半頃、天文館からタクシーに乗ったあと鹿児島中央警察署近くで降りる際、運賃770円を支払わなかった詐欺の疑いがもたれてい