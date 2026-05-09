【モデルプレス＝2026/05/09】女優の木村文乃が5月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どもに作った昼ご飯を公開し、反響を呼んでいる。【写真】38歳ママ女優「栄養バランス完璧」焼きそばにサラダ…子どもへの昼ご飯公開◆木村文乃、GW中の昼ご飯披露木村は「チビうさ ごはん」と題し、焼きそば、ハムと大根のサラダ、わかめのスープ、ブルーベリーが並んだGW中に作った子どもへの昼ご飯を披露。「青菜が使えなくなり副菜