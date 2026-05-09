【モデルプレス＝2026/05/09】モデルの高垣麗子が5月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。【写真】46歳ママモデル「こだわり詰まっててすごい」自家製塩麹＆甘酒使ったおかず入り弁当◆高垣麗子、自家製塩麹＆甘酒使ったおかず入り弁当披露高垣は「今日のお弁当」と添え、娘のために作ったお弁当の写真を投稿。2段になった曲げわっぱの弁当箱には、刻み海苔を散りばめた白ごはん、鶏胸肉と野菜の塩麹炒