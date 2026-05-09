【モデルプレス＝2026/05/09】モデルの長谷川理恵が5月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。【写真】52歳ママモデル「スタミナつきそう」息子への豪華弁当◆長谷川理恵、プルコギ弁当披露長谷川は、息子のために作った弁当の写真を投稿。しらすと昆布をたっぷりと散りばめたご飯に、ピーマン、にんじん、パプリカと彩り豊かな野菜を使ったプルコギ、ナポリタン、パセリを添えたボリューム感のある弁当