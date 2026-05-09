秋田中央道路のトンネル（資料画像） 秋田市中心部を通る自動車専用トンネル「秋田中央道路」は、１１日から夜間通行止めとなります。 「秋田中央路道路」のトンネルで進められる冠水対策工事に伴い１１日から７月２０日まで通行規制が行われます。平日の夜９時から翌朝６時までの間、全面通行止めとなります。日中は通行できます。 また、エリアなかいち近くの中央街区出口が、１１日午後９時から７月２０日午前６時ま