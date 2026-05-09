大分県大分市の幼稚園で歓迎遠足が行われました。 大分市の明野第一幼稚園では新しいクラスとなる春の時期に園児全員と保護者が参加する歓迎遠足を行っています。 園児たちはクラス対抗リレーなどに挑戦。 そのあと、一緒にお弁当を食べて楽しそうに親睦を深めていました。 明野第一幼稚園は「遠足を通して仲良くなり園の雰囲気がさらに明るくなれば」と話しています。