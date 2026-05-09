大分トリニータに感謝状 確定申告の周知に貢献したとして大分トリニータに8日、熊本国税局から感謝状が贈られました。 トリニータの選手や監督は2008年から、インターネットで確定申告ができるe-Taxを体験するなどしてPRに協力してきました。 8日は確定申告の周知や税への理解の促進に貢献したとして大分フットボールクラブの小沢正風社長に、県内の税務署を管轄する熊本国税局から感謝状