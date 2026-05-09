JAおおいたは共済の窓口の担当者が客が支払った掛金を横領していたと発表しました。 総額はおよそ100万円に上ります。 横領をしていたのはJAおおいた杵築支店に勤務する40代の臨時職員の女性です。 JAおおいたによりますと、この臨時職員は共済の窓口業務を担当していて2026年1月から4月にかけて客が支払った自動車共済の掛金を入金せず横領していました。 件数は20件、総額はおよそ100万円にのぼります。契約した人から4